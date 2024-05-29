КНДР запустила 150 повітряних куль зі сміттям на територію південних сусідів – фото

Усередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній

Північнокорейські військові дивляться на Південну Корею (Фото: ЕРА/YONHAP)

Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон. Про це повідомляють журналісти Yonhup з посиланням на південнокорейських військових.

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За даними об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS), починаючи з вечора 28 травня повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні. Всередині сміттєвих пакетів, прив'язаних до куль, були порожні пляшки, картон, батарейки, деталі старого взуття та навіть гній.

"Такі дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії", – йдеться у заяві військових із Сеула.

Повітряна куля з КНДР (Фото: Читач Yonhup)

У КНДР заявили, що у такий спосіб Пхеньян відповів на листівки із закликом повалити північнокорейський режим, які відправлялися кулями з Південної Кореї.

Переправляння листівок до КНДР з критикою режиму Кім Чен Ина є традицією північнокорейських перебіжчиків у Південну Корею і місцевих активістів. Таким чином протягом багатьох років вони хочуть заохотити громадян Північної Кореї до повстання проти пхеньянського режиму. Своєю чергою Пхеньян завжди агресивно реагує на ці спроби.

16 січня 2024 року північнокорейський диктатор заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства й установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

17 травня Північна Корея вчергове випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря.

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