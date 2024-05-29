КНДР запустила 150 воздушных шаров с мусором на территорию южных соседей – фото
Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Об этом сообщают журналисты Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.
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По данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера 28 мая воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.
"Такие действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и пошлые действия", – говорится в заявлении военных из Сеула.
В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся на шарах из Южной Кореи.
Переправка листовок в КНДР с критикой режима Ким Чен Ына является традицией северокорейских перебежчиков в Южную Корею и местных активистов. Таким образом, в течение многих лет они хотят привлечь граждан Северной Кореи к восстанию против пхеньянского режима. В свою очередь Пхеньян всегда агрессивно реагирует на эти попытки.
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