КНДР запустила 150 воздушных шаров с мусором на территорию южных соседей – фото

Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз

Северокорейские военные смотрят на Южную Корею (Фото: ЭРА/YONHAP)

Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Об этом сообщают журналисты Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.

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По данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера 28 мая воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

"Такие действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и пошлые действия", – говорится в заявлении военных из Сеула.

Воздушный шар из КНДР (Фото: Читатель Yonhup)

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся на шарах из Южной Кореи.

Переправка листовок в КНДР с критикой режима Ким Чен Ына является традицией северокорейских перебежчиков в Южную Корею и местных активистов. Таким образом, в течение многих лет они хотят привлечь граждан Северной Кореи к восстанию против пхеньянского режима. В свою очередь Пхеньян всегда агрессивно реагирует на эти попытки.

16 января 2024 года северокорейский диктатор заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "враждебную страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, отвечающие за диалог с Сеулом.

17 мая Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря.

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