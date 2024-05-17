Північна Корея запустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря

Військові Південної Кореї заявили, що ракети пролетіли близько 300 км і впали в море

Північнокорейська ракета (Ілюстративне фото: EPA)

Північна Корея в черговий раз випустила декілька балістичних ракет у бік Східного моря. Про це повідомило видання Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.

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За інформацією видання, пуск ракет здійснили через день після того, як Південна Корея і США провели спільні повітряні навчання із застосуванням реактивних літаків-невидимок.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що КНДР, ймовірно, використала ракети малої дальності. Їх випустили з міста Вонсан на східному узбережжі у бік Східного моря.

Південнокорейські військові зазначили, що ракети пролетіли близько 300 км і впали в море. Сеул засудив запуск ракет і назвав його "провокаційним актом", який загрожує безпеці та стабільності на півострові, і пообіцяв суворо відповісти на провокації Північної Кореї.

"Наші військові посилили моніторинг і пильність щодо додаткових запусків, водночас тісно обмінюючись інформацією, пов’язаною з північнокорейськими балістичними ракетами, з владою США та Японії", – йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

У березні Південна Корея і США розпочали військові навчання Freedom Shield, на яких, за легендою, тренуються збивати ядерні балістичні ракети КНДР.

30 квітня повідомлялося, що спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

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