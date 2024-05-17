Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря

Военные Южной Кореи заявили, что ракеты пролетели около 300 км и упали в море

Северокорейская ракета (Иллюстративное фото: EPA)

Северная Корея в очередной раз выпустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

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По информации издания, пуск ракет произвели через день после того, как Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с применением реактивных самолетов-невидимок.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР, вероятно, использовала ракеты малой дальности. Их выпустили из города Вонсан на восточном побережье в сторону Восточного моря.

Южнокорейские военные отметили, что ракеты пролетели около 300 км и упали в море. Сеул осудил запуск ракет и назвал его "провокационным актом", угрожающим безопасности и стабильности на полуострове, и пообещал строго ответить на провокации Северной Кореи.

"Наши военные усилили мониторинг и бдительность относительно дополнительных запусков, в то же время тесно обмениваясь информацией, связанной с северокорейскими баллистическими ракетами, с властями США и Японии", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на поставки Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

В марте Южная Корея и США начали военные учения Freedom Shield, на которых, по легенде, тренируются сбивать ядерные баллистические ракеты КНДР.

30 апреля сообщалось, что наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставку оружия Северной Корее.

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