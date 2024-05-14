Ким Чен Ын велел модернизировать артиллерию: может усилить поставки оружия – The Telegraph

Северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын считает, что его стране нужно повышать уровень модернизации производственных процессов с целью массового производства реактивных систем залпового огня, а его визит на заводы по производству боеприпасов может свидетельствовать об усилиях по разработке новых снарядов для поставок России. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на военных экспертов.

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Издание отметило, что Ким Чен Ын призвал расширить "научно-технические возможности для усиления артиллерийской мощи" армии, когда он осматривал производственные линии на основных оборонных промышленных комплексах.

Он также был замечен за рулем военной машины, перевозившей 240-мм реактивную систему залпового огня, "технически обновленную версию", которая накануне провела испытательные пуски снарядов.

Ян Ук, военный аналитик Института политических исследований "Асан", считает, что огласка визита Ким Чен Ына на оборонные промышленные комплексы могла быть направлена на привлечение иностранных покупателей из таких стран, как Россия, Иран или Сирия, добавив, что Москва может быть заинтересована в 240-мм ракетах из-за их совместимости с существующим вооружением.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на поставки Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

30 апреля стало известно, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки снаряда, который упал в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставки оружия Северной Кореи.

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