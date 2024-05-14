Кім Чен Ин наказав модернізувати артилерію, що може посилити постачання зброї – The Telegraph

Північнокорейський та російський диктатори Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вважає, що його країні потрібно підвищувати рівень модернізації виробничих процесів з метою масового виробництва реактивних систем залпового вогню, а його візит на заводи з виробництва боєприпасів може свідчити про зусилля з розробки нових снарядів для постачання Росії. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на військових експертів.

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Видання зазначило, що Кім Чен Ин закликав розширити "науково-технічні можливості для посилення артилерійської потужності" армії, коли він оглядав виробничі лінії на основних оборонних промислових комплексах.

Він також був помічений за кермом військової машини, яка перевозила 240-мм реактивну систему залпового вогню, "технічно оновлену версію", яка напередодні провела випробувальні пуски снарядів.

Ян Ук, військовий аналітик Інституту політичних досліджень "Асан", вважає, що розголос візиту Кім Чен Ина на оборонні промислові комплекси міг бути спрямований на залучення іноземних покупців з таких країн, як Росія, Іран або Сирія, додавши, що Москва може бути зацікавлена у 240-мм ракетах через їхню сумісність з наявним озброєнням.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

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