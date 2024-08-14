Росія подарувала майже 450 кіз КНДР – країні, яка постачає зброю для вбивства українців

Фото: ЕРА / NARENDRA SHRESTHA

Після того як російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне співробітництво у червні, Росія відправила до КНДР 447 кіз. Про це йдеться у пресрелізі Россільгоспнагляду.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зазначається, що Ленінградська область РФ поставить до міста Расон у Північній Кореї сотні свійських тварин.

Такий "подарунок" призначений для помʼякшення гострого дефіциту продовольства у Північній Кореї. Зокрема, діти у цій країні отримуватимуть кисломолочні продукти.

19 червня Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Йдеться про співпрацю у всіх галузях: угода замінить основні документи між Росією та Північною Кореєю, підписані у 1961, 2000 та 2001 роках.

КНДР бартером поставляє Росії балістичні ракети та артилерійські снаряди для війни проти України. Останній випадок використання північнокорейської ракети KN-23 було зафіксовано під час російського удару по Харківщині.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

Читайте також: Для кого небезпечна військова співпраця Росії та Північної Кореї: у Білому домі розповіли