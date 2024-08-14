Россия подарила почти 450 коз КНДР – стране, поставляющей оружие для убийства украинцев

Фото: ЕРА / NARENDRA SHRESTHA

После того как российский и северокорейский диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве в июне, Россия отправила в КНДР 447 коз. Об этом говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

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Отмечается, что Ленинградская область РФ поставит в город Расон в Северной Корее сотни домашних животных.

Такой "подарок" предназначен для смягчения острого дефицита продовольствия в Северной Корее. В частности, дети в этой стране будут получать кисломолочные продукты.

19 июня Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Речь идет о сотрудничестве во всех сферах: соглашение заменит основные документы между Россией и Северной Кореей, подписанные в 1961, 2000 и 2001 годах.

КНДР по бартеру поставляет России баллистические ракеты и артиллерийские снаряды для войны против Украины. Последний случай использования северокорейской ракеты KN-23 был зафиксирован во время российского удара по Харьковской области.

4 января 2024 года США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила их во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования Москвой в войне против Украины.

23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.

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