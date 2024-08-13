Для кого опасно военное сотрудничество России и Северной Кореи: в Белом доме рассказали

В Белом доме утверждают – российский диктатор Владимир Путин в отчаянии и "отчаянно" нуждается в помощи

Джон Кирби (Фото: EPA)

В США считают, что любые углубления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей опасны не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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В Белом доме утверждают – российский диктатор Владимир Путин в отчаянии и "отчаянно" нуждается в помощи и военном потенциале, потому что экспортный контроль и санкции фактически превратили всю его экономику, которая была до этой войны, в экономику военного времени.

Кирби дал такой ответ, комментируя вопрос о недавнем возможном применении Россией северокорейских ракет для атаки на Киев. По его словам, это побуждает Путина обращаться за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея.

Кирби затруднился подтвердить, что тогда Россия ударила именно северокорейскими ракетами, но отметил, что такие действия армии РФ соответствуют намерениям Путина относительно использования военной помощи из КНДР.

"Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона", – отметил он.

В то же время представитель Белого дома добавил, что США и союзники будут прилагать необходимые усилия, чтобы улучшить ситуацию на фоне такого сотрудничества.

Воздушные силы рассказали: в ночь на 13 августа Россия атаковала регионы двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 38 ударными дронами типа "Shahed".

В ночь на 11 августа российские войска также запустили по Украине четыре баллистические ракеты KN-23 производства КНДР. Их сбить не удалось, однако в Воздушных силах заявили, что они редко достигают желаемых целей, хотя и представляют серьезную угрозу населению.

Той ночью в результате падения обломков на дом в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и ребенок.

12 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел города Богодухов и близлежащих населенных пунктов в Харьковской области – пострадали четверо детей и трое взрослых. Предварительно, одна из обнаруженных ракет – северокорейская.

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