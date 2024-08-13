30 из 38. РФ била "шахедами" и ракетами: что удалось сбить Воздушным силам 13 августа

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 13 августа Россия атаковала регионы Украины ракетами и 38 "шахедами": украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Воздушные силы рассказали: Россия атаковала регионы двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 38 ударными дронами типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 30 вражеских дронов в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В ночь на 13 августа российская армия нанесла удары по городу Бахмач Черниговской области. Враг попал по гражданской инфраструктуре. В Киеве и области в ночь на 13 августа, дважды объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 11 августа российские войска также запустили по Украине четыре баллистические ракеты KN-23 производства КНДР. Их сбить не удалось, однако в Воздушных силах заявили, что они редко достигают желаемых целей, хотя и представляют серьезную угрозу населению.

Той ночью в результате падения обломков на дом в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и ребенок.

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