30 із 38. Росія била "шахедами" та ракетами: що вдалося збити Повітряним силам 13 серпня

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч поти 13 серпня Росія атакувала регіони України ракетами та 38 "шахедами": українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 30 з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Повітряні сили розповіли: Росія атакувала регіони двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 38 ударними дронами типу "Shahed".

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 30 ворожих дронів у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

У ніч проти 13 серпня російська армія завдала ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. У Києві та області у ніч проти 13 серпня, двічі оголошували повітряну тривогу.

У ніч проти 11 серпня російські війська також запустили по Україні чотири балістичні ракети KN-23 виробництва КНДР. Їх збити не вдалося, проте у Повітряних силах заявили, що вони рідко досягають бажаних цілей, хоча й становлять серйозну загрозу населенню.

Тієї ночі внаслідок падіння уламків на будинок у Броварському районі Київської області загинули чоловік та дитина.

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