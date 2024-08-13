Росія вдарила "шахедами" по цивільній інфраструктуру у Чернігівській області – ОВА
Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 13 серпня російська армія завдали ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Керівник ОВА розповів, що Чернігівську область атакували "шахеди" й наразі повідомлення про постраждалих не надходили.

"Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки", – розповів чиновник.

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