Вночі на Сумщині ЗСУ збили балістичну ракету росіян

Українська ППО (Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил)

У ніч на 7 серпня військові збили російську балістичну ракету у небі над Сумщиною. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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У ніч на середу підрозділи ЗСУ знищили балістичну ракету окупантів у небі над Сумською областю, пише ОВА.

Тип ракети та місце збиття не уточнюється.

Раніше, 6 серпня, обладміністрація повідомила, що Сили оборони збили російський військовий гелікоптер у небі над Сумською областю. Даних про збитий гелікоптер немає у зведенні Генерального штабу ЗСУ. З чим це пов'язано – невідомо.

У вівторок вранці росіяни заявили про буцімто атаку на Курську область, що межує з Сумщиною. У соцмережах ширяться фото та відео, як стверджується, боїв на території РФ.

Зокрема, пропагандисти РФ заявляли про нібито втрату окупантами декількох гелікоптерів на Курщині.

Вдень 6 серпня голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко написав: "Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон".

Інших коментарів від України поки що немає.

5 серпня у Сумській області унаслідок атаки ворожого безпілотника загинув керівник місцевої агрофірми.

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