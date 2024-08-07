Ночью в Сумской области ВСУ сбили баллистическую ракету россиян

Украинская ПВО (Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил)

В ночь на 7 августа военные сбили российскую баллистическую ракету в небе над Сумской областью. Об этом сообщила областная военная администрация.

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В ночь на среду подразделения ВСУ уничтожили баллистическую ракету оккупантов в небе над Сумской областью, пишет ОВА.

Тип ракеты и место уничтожения не уточняется.

Ранее, 6 августа, обладминистрация сообщила, что Силы обороны сбили российский военный вертолет в небе над Сумской областью. Данных о сбитом вертолете нет в сводке Генерального штаба ВСУ. С чем это связано – неизвестно.

Во вторник утром россияне заявили о якобы атаке на Курскую область, граничащую с Сумской. В соцсетях распространяются фото и видео, как утверждается, боев на территории РФ.

Днем 6 августа глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко написал: "Российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области. Россия не контролирует границу".

Других комментариев от Украины пока нет.

5 августа в Сумской области в результате атаки вражеского беспилотника погиб руководитель местной агрофирмы.

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