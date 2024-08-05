В Сумской области россияне атаковали дроном автомобиль: погиб руководитель агрофирмы

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В Сумской области в результате атаки вражеского беспилотника погиб руководитель местной агрофирмы. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, в понедельник, 5 августа, около 17:00, россияне атаковали, по предварительной информации, FPV-дроном транспортное средство, двигавшееся по территории Хотинской громады Сумского района.

В результате вражеского удара погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем машины.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

2 августа в Харьковской области россияне ударили беспилотником по автобусу со строителями. Ранения получили шесть человек.

3 августа в Винницкой области россияне ударили дроном по инфраструктурному объекту.

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