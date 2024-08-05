У Сумській області росіяни атакували дроном автівку: загинув керівник агрофірми

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У Сумській області унаслідок атаки ворожого безпілотника загинув керівник місцевої агрофірми. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, у понеділок, 5 серпня, близько 17:00, росіяни атакували, за попередньою інформацією, FPV-дроном транспортний засіб, що рухався територією Хотінської громади Сумського району.

Унаслідок ворожого удару загинув 60-річний керівник агрофірми, який перебував за кермом машини.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

2 серпня у Харківській області росіяни вдарили безпілотником по автобусу з будівельниками. Поранення отримали шестеро осіб.

3 серпня у Вінницькій області росіяни вдарили дроном по інфраструктурному об’єкту.

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