У Сумській області росіяни атакували дроном автівку: загинув керівник агрофірми
У Сумській області унаслідок атаки ворожого безпілотника загинув керівник місцевої агрофірми. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За даними ОГП, у понеділок, 5 серпня, близько 17:00, росіяни атакували, за попередньою інформацією, FPV-дроном транспортний засіб, що рухався територією Хотінської громади Сумського району.
Унаслідок ворожого удару загинув 60-річний керівник агрофірми, який перебував за кермом машини.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
- 2 серпня у Харківській області росіяни вдарили безпілотником по автобусу з будівельниками. Поранення отримали шестеро осіб.
- 3 серпня у Вінницькій області росіяни вдарили дроном по інфраструктурному об’єкту.
Читайте також: 24 з 24. Вночі Росія пускала по регіонах "шахеди", по яких вдало відпрацювали сили ППО