Россия ударила "шахедами" по гражданской инфраструктуре в Черниговской области – ОВА

Пока информация о пострадавших не поступала

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 13 августа российская армия нанесла удары по городу Бахмач Черниговской области. Враг попал по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Руководитель ОВА рассказал, что Черниговскую область атаковали "шахеды" и пока сообщения о пострадавших не поступали.

"Есть несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия", – рассказал чиновник.

Читайте также: Ночью в Сумской области ВСУ сбили баллистическую ракету россиян

В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

В общем, силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО .

Смотрите также: Как детонировал российский "шахед" 31 июля: Воздушные силы опубликовали кадры