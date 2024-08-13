Для кого небезпечна військова співпраця Росії та Північної Кореї: у Білому домі розповіли

У Білому домі стверджують – російський диктатор Володимир Путін у розпачі та "відчайдушно" потребує допомоги

Джон Кірбі (Фото: EPA)

У США вважають, що будь-які поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю – небезпечні не тільки для України, але й для країн Індо-Тихоокеанського регіону. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

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У Білому домі стверджують – російський диктатор Володимир Путін у розпачі та "відчайдушно" потребує допомоги й військового потенціалу, бо експортний контроль і санкції фактично перетворили всю його економіку, яка була до цієї війни, на економіку воєнного часу.

Кірбі дав таку відповідь, коментуючи запитання про нещодавнє ймовірне застосування Росією північнокорейських ракет для атаки на Київ. За його словами, це спонукає Путіна звертатись по допомогу до таких країн, як Іран і Північна Корея.

Кірбі не зміг підтвердити, що тоді Росія вдарила саме північнокорейськими ракетами, але зауважив, що такі дії армії РФ відповідають намірам Путіна стосовно використання військової допомоги з КНДР.

"Цілком очевидно, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією небезпечна для народу України, оскільки ці ракети і далі атакують українські міста й енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно для Індо-Тихоокеанського регіону", – зазначив він.

Водночас представник Білого дому додав, що США та союзники докладатимуть необхідних зусиль, щоб поліпшити ситуацію на тлі такої співпраці.

Повітряні сили розповіли: у ніч проти 13 серпня Росія атакувала регіони двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 38 ударними дронами типу "Shahed".

У ніч проти 11 серпня російські війська також запустили по Україні чотири балістичні ракети KN-23 виробництва КНДР. Їх збити не вдалося, проте у Повітряних силах заявили, що вони рідко досягають бажаних цілей, хоча й становлять серйозну загрозу населенню.

Тієї ночі внаслідок падіння уламків на будинок у Броварському районі Київської області загинули чоловік та дитина.

12 серпня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів на Харківщині – постраждало четверо дітей та троє дорослих. Попередньо, одна з виявлених ракет – північнокорейська.

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