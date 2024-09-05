КНДР второй день подряд отправляет в Южную Корею сотни воздушных шаров с мусором

Пхеньян возобновил свои кампании по отправке воздушных шаров на Юг после перерыва почти в месяц

Диктатор КНДР Ким Чен Ын (Фото: KCNA / EPA)

КНДР второй день подряд запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею, людей призвали опасаться неизвестных предметов. Об этом сообщило издание Korea Times со ссылкой на южнокорейских военных.

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"Поскольку КНДР снова запускает воздушные шары с 09:00, мы советуем общественности опасаться падающих предметов и сообщать в ближайшие военные подразделения или полицию, если вы обнаружите упавший воздушный шар", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Издание отметило, что с вечера среды, 4 сентября, до утра 5 сентября КНДР отправила в Южную Корею около 420 воздушных шаров с мусором. Таким образом, Пхеньян возобновил свои кампании по отправке воздушных шаров на Юг после перерыва почти в месяц.

Около 20 шаров, большинство из которых содержали макулатуру и пластиковые бутылки, изъяты в Сеуле и соседней со столичным регионом провинции Кёнги. Опасных веществ в шарах не обнаружили, рассказали военные Южной Кореи.

29 мая Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу. Внутри мусорных пакетов, привязанных к шарам, были пустые бутылки, картон, батарейки, детали старой обуви и даже навоз.

В КНДР заявили, что таким образом Пхеньян ответил на листовки с призывом свергнуть северокорейский режим, отправлявшиеся шарами из Южной Кореи.

25 июня издание Yonhap писало, что в некоторых наполненных мусором воздушных шарах обнаружили паразитов и мусор не содержал обычных бытовых отходов.

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