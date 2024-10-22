Yonhap: Сеул може дати Україні зброю або відправити розвідників у відповідь на дії КНДР

Солдати Південної Кореї на танку (Ілюстративне фото: EPA)

Південна Корея може передати Україні зброю для оборони та наступу. Також Сеул може відправити в Україну своїх розвідників, повідомляє агентство Yonhap із посиланням на неназваного високопоставленого представника президента країни.

Подробиць про те, постачання якої саме зброї обговорює влада Південної Кореї, не повідомляються. Весь період повномасштабної війни країна постачала Києву лише гуманітарну допомогу.

Але, за словами неназваного співрозмовника Yonhap в уряді, оборонна зброя переважатиме над наступальною. Водночас спочатку Південна Корея розгляне можливість її непрямого постачання Україні.

Також обговорюється можливість відправлення групи розвідників, які спостерігатимуть за північнокорейськими солдатами або братимуть участь у їх допитах.

"Існує ймовірність відправки в Україну особового складу для моніторингу тактики та бойових можливостей північнокорейських спецпідрозділів, які спрямовуються на підтримку Росії", — сказав анонімний співрозмовник.

Такі заяви прозвучали на тлі поглиблених відносин Північної Кореї та Росії. Президентська Рада національної безпеки Південної Кореї скликала засідання, щоб оцінити ситуацію. Напередодні південнокорейська розвідка доповіла, що КНДР вирішила направити до РФ близько 12 000 військових, зокрема 1500 вже розгорнуто на Далекому сході.

Рада нацбезпеки Південної Кореї заявила, що це — "значна загроза безпеці" для країни та всього світу, а також "кричуще порушення" резолюцій Радбезу ООН, які забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

"Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ... Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, [Південна Корея] не стоятиме осторонь, а рішуче відреагує у співпраці з міжнародною спільнотою", — сказав заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе.