Президент ПА НАТО – про участь солдатів з КНДР у війні: Це демонструє слабкість Росії

Джеррі Конноллі зазначив, що у Північної Кореї одна з найбільших армій світу, але солдати не мають бойового досвіду

Джеррі Конноллі (Фото: Tasos Katopodis/EPA)

Участь військових з Північної Кореї у війні проти України свідчить про слабкість Росії. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі.

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Він заявив, що у Північної Кореї одна з найбільших армій світу, але солдати КНДР не мають бойового досвіду.

"В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну", – сказав Конноллі.

За його словами, з погляду України та НАТО це демонструє певну слабкість Росії.

"Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?" – наголосив Конноллі.

Президент ПА НАТО додав, що втрати росіян становлять понад 600 000 вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти.

"Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції "Барбаросса" після 1941-го. Думаю, що це привід не стільки для стурбованості, а привід подивитися – що ж це говорить про сучасну російську армію?" – резюмував він.