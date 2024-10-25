Польща відмовилася передавати ЗСУ зброю, яку купила у Південної Кореї

Анджей Дуда зазначив, що ця зброя призначена для безпеки й оборони Польщі

Анджей Дуда у Південній Кореї (Фото: Piotr Nowak/EPA)

Україна просила у Польщі зброю, яку та купила у Південної Кореї, однак отримала відмову. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Південної Кореї, передає видання RMF24.

На запитання про можливе передавання Збройним Силам України озброєння, купленого Польщею у Південної Кореї, він відповів, що не розглядається сценарій, за яким Варшава "комусь передала б зброю, яку нещодавно закупила на мільярди злотих із кишень наших платників податків".

Дуда зазначив, що ця зброя призначена для безпеки й оборони Польщі. Польський президент зізнався, що його про це просили українські партнери.

"Моя відповідь була чіткою – поки я президент, ми не маємо можливості віддавати комусь зброю, яку ми закупили на мільярди доларів із наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків", – наголосив Дуда.