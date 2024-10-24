Сеул не виключає, що Україна все ж отримає від нього зброю: залежатиме від дій КНДР

Сеул не має наміру "сидіти склавши руки" в той момент, поки Росія та Північна Корея нарощують співпрацю

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Фото: x.com/President_KR)

Південна Корея підтримуватиме Україну на тлі співпраці Північної Кореї та Росії та не виключає потенційного відправлення зброї Києву, якщо КНДР буде посилювати військову активність. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на брифінгу з польським головою Анджеєм Дудою.

"Хоча ми й дотримуємося принципу відмови від прямих постачань смертоносної зброї, ми також можемо гнучкіше переглядати нашу позицію залежно від рівня військової активності Північної Кореї", — сказав Юн Сок Йоль.

Він підкреслив, що Сеул не "сидітиме склавши руки". І якщо КНДР відправить до Росії своїх спецпризначенців для участі у повномасштабній війні проти України, країна підтримуватиме Київ. Крім того, Південна Корея має намір співпрацювати з партнерами, щоб розробити контрзаходи та забезпечити безпеку на Корейському півострові.

Президент Південної Кореї назвав відряджання солдатів КНДР до Росії провокацією, яка, за його словами, загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи.

З початку повномасштабної війни Сеул жодного разу не поставив Україні зброю чи боєприпаси, допомога полягала виключно у нелетальній підтримці. Також країна приєдналася до економічних санкцій США проти Росії.