Конгресмен США закликав розглянути "прямі воєнні дії" через війська КНДР в Україні

На думку конгресмена, США повинні оперативно відреагувати на такий перебіг війни в Україні

Майкл Тернер під час виступу (Фото: EPA-EFE/ERIK LESSER)

Якщо північнокорейські солдати вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій". Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер, пише газета The Hill.

"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів. Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", – сказав він.

За словами речника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі, Вашингтон повідомив Україну про ситуацію, зокрема про наслідки такого кроку та про потенційну реакцію США. Також він наголосив, що якщо солдатів КНДР використають проти України, то вони стануть "законними військовими цілями".

"Якщо вони все-таки розгортаються, щоб воювати проти України, то це чесна гра, це чесні мішені, і українські військові захищатимуться від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів", – сказав посадовець.