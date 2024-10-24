Конгресмен США закликав розглянути "прямі воєнні дії" через війська КНДР в Україні
Якщо північнокорейські солдати вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій". Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер, пише газета The Hill.
"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів. Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", – сказав він.
За словами речника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі, Вашингтон повідомив Україну про ситуацію, зокрема про наслідки такого кроку та про потенційну реакцію США. Також він наголосив, що якщо солдатів КНДР використають проти України, то вони стануть "законними військовими цілями".
"Якщо вони все-таки розгортаються, щоб воювати проти України, то це чесна гра, це чесні мішені, і українські військові захищатимуться від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів", – сказав посадовець.
- 19 жовтня конгресмен Тернер закликав Байдена провести негайний секретний брифінг Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників щодо можливої участі північнокорейських військ у війні проти України.
- 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше підтвердив прибуття північнокорейських солдатів та офіцерів до Росії. До цього в США казали, що не мають підтверджень цих даних.