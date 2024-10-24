Конгрессмен США призвал рассмотреть "прямые военные действия" из-за войск КНДР в Украине
Если северокорейские солдаты вступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий". Об этом заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер, пишет газета The Hill.
"Администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", – сказал он.
По словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, Вашингтон сообщил Украине о ситуации, в том числе о последствиях такого шага и о потенциальной реакции США. Также он подчеркнул, что если солдат КНДР используют против Украины, то они станут "законными военными целями".
"Если они все-таки разворачиваются, чтобы воевать против Украины, то это честная игра, это честные мишени, и украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как они защищаются от российских солдат", – сказал чиновник.
- 19 октября конгрессмен Тернер призвал Байдена провести немедленный секретный брифинг Постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей о возможном участии северокорейских войск в войне против Украины.
- 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые подтвердил прибытие северокорейских солдат и офицеров в Россию. До этого в США говорили, что не имеют подтверждений этих данных.