Конгрессмен США призвал рассмотреть "прямые военные действия" из-за войск КНДР в Украине

Майкл Тернер во время выступления (Фото: EPA-EFE/ERIK LESSER)

Если северокорейские солдаты вступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий". Об этом заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер, пишет газета The Hill.

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"Администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", – сказал он.

По словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, Вашингтон сообщил Украине о ситуации, в том числе о последствиях такого шага и о потенциальной реакции США. Также он подчеркнул, что если солдат КНДР используют против Украины, то они станут "законными военными целями".

"Если они все-таки разворачиваются, чтобы воевать против Украины, то это честная игра, это честные мишени, и украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как они защищаются от российских солдат", – сказал чиновник.