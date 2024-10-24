Південна Корея заявила, що у КНДР ізолювали родини військових, яких відправили до Росії

Кім Чен Ин з екіпажами північнокорейських танків "Чхонмахо" (Фото: KCNA)

У Північній Кореї режим Кім Чен Ина ізолював родини військових та офіцерів, яких відправили до Росії. Про це повідомив депутат Національної асамблеї Південної Кореї Лі Сон Квей, пише агенція Reuters.

За словами парламентаря, такі дії свідчать про наміри Кім Чен Ина приховати факт відправлення військових до Росії, аби ті взяли участь у війні проти України.

"Ми знаємо, що північнокорейська влада переміщує та ізолює їх у певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно приховати чутки", – сказав він.

Законотворець додає, що згідно з агентурними даними, Москва залучила до навчань військових із КНДР чимало перекладачів із корейської, щоб ефективніше навчити їх керувати дронами та іншою технікою.

"У Росії визнають, що північнокорейські військові мають відмінну фізичну форму та моральний дух, але не знають сучасної війни, зокрема про безпілотники. Тому буде багато жертв, якщо їх розгорнуть на лінії фронту", — каже Сон Квей.

Заявам південнокорейського депутата передували слова начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що режим Кім Чен Ина може розстріляти родини військових КНДР, якщо вони зазнають поразки в Україні.