Буданов: КНДР отримує від Росії технології для ядерної зброї в обмін на людей

Глава ГУР Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея в обмін на відправлення солдатів до Росії отримує технології для вдосконалення тактичної ядерної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

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Видання відзначає, що Пхеньян не надав би Москві такої підтримки "з благодійною метою". На думку глави ГУР, укладена угода російського та північнокорейського диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина має бартерний характер ("дещо за дещо"), тому Кремль в обмін на ракети КНДР та особовий склад передає інвестиції та технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем пуску підводних ракет.

"У нас є партнери, у них є союзники. Як і в перші дні Другої світової війни, ще не всі це бачать", – сказав Буданов.

Він додав, що 11 000 військових Корейської народної армії вже проходять навчання на чотирьох полігонах у Хабаровському краї Росії та на Далекому Сході. За його словами, 2600 солдатів КНДР планують перекинути у Курську область до кінця жовтня.

Також Буданов зауважив, що наразі незрозуміло, як корейські солдати покажуть себе на полі бою. За його словами, у разі їхньої невдачі в Україні, режим Кім Чен Ина може розстріляти родини військовиків.