Буданов: КНДР получает от России технологии ядерного оружия в обмен на людей
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея в обмен на отправку солдат в Россию получает технологии для усовершенствования тактического ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью The Economist.
Издание отмечает, что Пхеньян не предоставил бы Москве такой поддержки "в благотворительных целях". По мнению главы ГУР, заключенное соглашение российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына носит бартерный характер ("кое-что за кое-что"), поэтому Кремль в обмен на ракеты КНДР и личный состав передает инвестиции и технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.
"У нас есть партнеры, у них есть союзники. Как и в первые дни Второй мировой войны, еще не все это видят", – сказал Буданов.
Он добавил, что 11 000 военных Корейской народной армии уже проходят обучение на четырех полигонах в Хабаровском крае России и на Дальнем Востоке. По его словам, 2600 солдат КНДР планируют перебросить в Курскую область до конца октября.
Также Буданов отметил, что пока неясно, как корейские солдаты покажут себя на поле боя. По его словам, в случае их неудачи в Украине режим Ким Чен Ына может расстрелять семьи военнослужащих.
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