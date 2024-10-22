Буданов: Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду 23 октября

По его словам, пока не понятно – сколько этих солдат будет и как они будут оснащены

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России вже 23 октября, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

В Курщине военные из КНДР будут помогать россиянам противостоять украинской операции, добавил генерал-лейтенант.

"Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении", – сообщил Буданов.

По его словам, пока не ясно – сколько этих солдат будет и как они будут оснащены.

Узнать это удастся через несколько дней, отметил Буданов.

Ранее днем 22 октября южнокорейское издание Yonhap сообщило, что эта страна может дать Украине оружие или отправить разведчиков в ответ на действия КНДР.

А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил: у Украины есть данные, что для войны готовятся два подразделения из военных КНДР – это могут быть бригады по 6000 человек.