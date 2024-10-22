Буданов: Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду 23 октября
Ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России вже 23 октября, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.
В Курщине военные из КНДР будут помогать россиянам противостоять украинской операции, добавил генерал-лейтенант.
"Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении", – сообщил Буданов.
По его словам, пока не ясно – сколько этих солдат будет и как они будут оснащены.
Узнать это удастся через несколько дней, отметил Буданов.
Ранее днем 22 октября южнокорейское издание Yonhap сообщило, что эта страна может дать Украине оружие или отправить разведчиков в ответ на действия КНДР.
А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил: у Украины есть данные, что для войны готовятся два подразделения из военных КНДР – это могут быть бригады по 6000 человек.
- 18 октября глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
- Президент Южной Кореи созвал совещание и заявил, что развертывание войск КНДР является серьезной угрозой для их страны и международного сообщества.
- 21 октября Южная Корея вызвала "на ковер" российского посла и потребовала, чтобы РФ вывела солдат КНДР из войны в Украине. В российском посольстве заявили, что сотрудничество с Северной Кореей не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.
- В тот же день собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что сбежавших с позиций под Курском военных инструкторов КНДР могут отправить штурмовать позиции ВСУ.