Для войны могут готовиться две бригады военных КНДР по 6000 человек – Зеленский
У Украины есть данные, что для войны готовятся два подразделения из военных КНДР – это могут быть бригады по 6000 человек, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства сообщил о нескольких докладах главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и перспективам в ближайшее время.
"В частности, мы располагаем информацией о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6000 человек. И это вызов", – заявил Зеленский.
По его словам, Украина знает, как ответить на этот вызов – и важно, чтобы от него не скрывались все государства-партнеры.
Президент отметил: если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе – это означает, что давления на режим КНДР "точно недостаточно".
"И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами" , – заметил он.
- 18 октября глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
- Президент Южной Кореи созвал совещание и заявил, что развертывание войск КНДР является серьезной угрозой для их страны и международного сообщества.
- 21 октября Южная Корея вызвала "на ковер" российского посла и потребовала, чтобы РФ вывела солдат КНДР из войны в Украине. В российском посольстве заявили, что сотрудничество с Северной Кореей не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.
- В тот же день собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что сбежавших с позиций под Курском солдат КНДР могут отправить штурмовать позиции ВСУ.
- 22 октября издание Yonhap сообщило, что Южная Корея может дать Украине оружие или отправить разведчиков в ответ на действия КНДР.