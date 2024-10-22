Для войны могут готовиться две бригады военных КНДР по 6000 человек – Зеленский

"Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", – заявил президент насчет вмешательства Северной Кореи в войну

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

У Украины есть данные, что для войны готовятся два подразделения из военных КНДР – это могут быть бригады по 6000 человек, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства сообщил о нескольких докладах главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и перспективам в ближайшее время.

"В частности, мы располагаем информацией о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6000 человек. И это вызов", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина знает, как ответить на этот вызов – и важно, чтобы от него не скрывались все государства-партнеры.

Президент отметил: если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе – это означает, что давления на режим КНДР "точно недостаточно".

"И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников надо останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами" , – заметил он.