Рютте: Дії Росії та КНДР – "значна ескалація", але офіційних підтверджень немає

Марк Рютте (Фото: nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія посилить ескалацію, якщо відправить воювати проти України військових із Північної Кореї. Однак на зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалоном 22 жовтня він зазначив, що зараз не має інформації, яка б офіційно це підтверджувала.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Це була б... значна ескалація. На цей момент я не можу це підтвердити. Крім того, ми отримаємо останні новини з Південної Кореї на початку наступного тижня", — сказав Рютте.

У понеділок, 21 жовтня, на своїй сторінці в мережі Х генсек НАТО повідомив, що поспілкувався з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Говорили про тісне партнерство країни з НАТО та співробітництво Росії з Північною Кореєю.

На зустрічі з прем'єром Естонії Рютте розкрив подробиці цієї розмови та зазначив, що Південна Корея відправить експертів на брифінг до Північноатлантичної ради на початку наступного тижня. Після цього, за словами генсека, стане справді відомо, чи КНДР підтримує Росію у війні проти України.