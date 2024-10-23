Рютте: Дії Росії та КНДР – "значна ескалація", але офіційних підтверджень немає
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія посилить ескалацію, якщо відправить воювати проти України військових із Північної Кореї. Однак на зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалоном 22 жовтня він зазначив, що зараз не має інформації, яка б офіційно це підтверджувала.
"Це була б... значна ескалація. На цей момент я не можу це підтвердити. Крім того, ми отримаємо останні новини з Південної Кореї на початку наступного тижня", — сказав Рютте.
У понеділок, 21 жовтня, на своїй сторінці в мережі Х генсек НАТО повідомив, що поспілкувався з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Говорили про тісне партнерство країни з НАТО та співробітництво Росії з Північною Кореєю.
На зустрічі з прем'єром Естонії Рютте розкрив подробиці цієї розмови та зазначив, що Південна Корея відправить експертів на брифінг до Північноатлантичної ради на початку наступного тижня. Після цього, за словами генсека, стане справді відомо, чи КНДР підтримує Росію у війні проти України.
- 20 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін також заявив, що не може підтвердити відправлення військових Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України.
- 21 жовтня Південна Корея викликала посла РФ і вимагала вивести солдатів КНДР і не допустити участі у війні з Україною. Російська сторона не погодилася з аргументами Сеула.
- 22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ може готувати дві бригади солдатів із КНДР для війни проти України. Кожна з них може бути 6000 осіб. Також президент зазначив, що союзники обережно коментують цю тему, а сама Росія виявляє обережність, оскільки не хоче жорсткої реакції Китаю.
- Пізніше того самого дня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вже 23 жовтня Росія може відправити перших північнокорейських солдатів у Курську область.
- Видання Yonhap повідомляло, що Південна Корея може дати Україні зброю для наступу та оборони на тлі північнокорейських солдатів в Україні. Крім того, обговорюється можливість надіслати експертів для моніторингу ситуації.