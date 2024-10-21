Південна Корея вимагає вивести солдатів КНДР з України. У Росії відреагували

МЗС Південної Кореї заявило, що співпраця РФ та Північної Кореї порушує резолюції ООН, але в Росії не згодні

Кім Хон Гюн та Георгій Зінов'єв (Фото: МЗС Південної Кореї)

Південна Корея закликала Росію негайно вивести солдатів Північної Кореї із війни на території України. Міністерство іноземних справ країни викликало "на килим" російського посла Георгія Зінов'єва, сказано на сайті південнокорейського МЗС.

Перший заступник міністра закордонних справ Кім Хон Гюн викликав російського посла, щоб озвучити "серйозну позицію" уряду, закликав негайно вивести солдатів з території України та припинити співпрацю з КНДР.

"Нинішня ситуація, в якій військова близькість між Росією та Північною Кореєю вийшла за межі переміщення військових матеріалів до фактичного відправлення північнокорейських військ, є серйозною загрозою безпеці не тільки нашої країни, а й міжнародної спільноти", — сказав Кім.

Заступник міністра закордонних справ також наголосив, що відносини Росії та КНДР порушують численні резолюції Радбезу ООН. Він зазначив, що Південна Корея відповідатиме усілякими засобами у разі загрози основним інтересам країни. Як стверджують у МЗС, російський посол вислухав позицію південнокорейського уряду, пообіцяв передати інформацію Росії.

Як заявили в російському посольстві в Кореї, співпраця РФ та Північної Кореї здійснюється нібито "в рамках міжнародного права" і не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї. Посол Зінов'єв також зазначив, що у Росії та Південної Кореї "протилежні позиції" у питанні того, що є причиною зростання напруженості на Корейському півострові.

Водночас прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "суперечливою інформацією" заяви про відправлення військових КНДР в Україну, передає BBC.

"Ми бачимо багато суперечливої інформації. Південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням. Тому багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися",— заявив він.