Южная Корея потребовала вывести солдат КНДР из Украины. В России отреагировали

МИД Южной Кореи заявил, что сотрудничество РФ и Северной Кореи нарушает резолюции ООН, но в России не согласны

Ким Хон Гюн и Георгий Зиновьев (Фото: МИД Южной Кореи)

Южная Корея призвала Россию немедленно вывести солдат Северной Кореи из войны на территории Украины. Министерство иностранных дел страны вызвало "на ковер" российского посла Георгия Зиновьева, сказано на сайте южнокорейского МИД.

Первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн вызвал российского посла, чтобы озвучить "серьезную позицию" правительства, призвал немедленно вывести солдат с территории Украины и прекратить сотрудничество с КНДР.

"Нынешняя ситуация, в которой военная близость между Россией и Северной Кореей вышла за пределы перемещения военных материалов к фактической отправке северокорейских войск, представляет собой серьезную угрозу безопасности не только нашей страны, но и международного сообщества", — сказал Ким.

Заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что отношения России и КНДР нарушают многочисленные резолюции Совбеза ООН. Он отметил, что Южная Корея будет отвечать всевозможными средствами в случае угрозы основным интересам страны. Как утверждают в МИД, российский посол выслушал позицию южнокорейского правительства пообещал передать информацию России.

Как заявили в российском посольстве в Корее, сотрудничество РФ и Северной Кореи осуществляется якобы "в рамках международного права" и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи. Посол Зиновьев также отметил, что у России и Южной Коре "противоположные позиции" в вопросе того, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "противоречивой информацией" заявления об отправке военных КНДР в Украину, передает BBC.

"Мы видим много противоречивой информации. Южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", — заявил он.