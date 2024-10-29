"Життя жорстоке". Дуда вважає, що Польща перестала бути для України важливим союзником
Президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet, що хотів би й надалі зберегти "дружбу" між Києвом і Варшавою, але тепер Україна нібито "не рахується" з Польщею через те, що та вже надала всю військову допомогу, яку тільки могла.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що Україна більше не вважає Польщу важливим стратегічним партнером у боротьбі проти Росії, Дуда сказав: "В якомусь сенсі так, це може виглядати таким чином".
Він зазначив, що такого розвитку подій можна було очікувати, оскільки Польща на початку повномасштабної війни дала Україні "те, що могла, і зробила це занадто швидко", маючи на увазі зброю.
"Це складно. Я маю сказати, що життя жорстоке. Україна має продовжувати воювати, а ми сьогодні не здатні передати їй таку кількість зброї, яка їй потрібна <...> Мені б дуже хотілося, щоб Україна була країною, яка дуже дружить із Польщею, і мені б дуже хотілося, щоб у нас були найкращі відносини. Але в цьому вся заковика – щоб обидва хотіли одночасно", – заявив польський лідер.
- 25 жовтня Дуда заявив, що Україна просила у Польщі зброю, яку тій передала Південна Корея, але Варшава не віддала її.