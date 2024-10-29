"Життя жорстоке". Дуда вважає, що Польща перестала бути для України важливим союзником

"Мені б дуже хотілося, щоб Україна була країною, яка дуже дружить із Польщею", – сказав польський лідер

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet, що хотів би й надалі зберегти "дружбу" між Києвом і Варшавою, але тепер Україна нібито "не рахується" з Польщею через те, що та вже надала всю військову допомогу, яку тільки могла.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Україна більше не вважає Польщу важливим стратегічним партнером у боротьбі проти Росії, Дуда сказав: "В якомусь сенсі так, це може виглядати таким чином".

Він зазначив, що такого розвитку подій можна було очікувати, оскільки Польща на початку повномасштабної війни дала Україні "те, що могла, і зробила це занадто швидко", маючи на увазі зброю.

"Це складно. Я маю сказати, що життя жорстоке. Україна має продовжувати воювати, а ми сьогодні не здатні передати їй таку кількість зброї, яка їй потрібна <...> Мені б дуже хотілося, щоб Україна була країною, яка дуже дружить із Польщею, і мені б дуже хотілося, щоб у нас були найкращі відносини. Але в цьому вся заковика – щоб обидва хотіли одночасно", – заявив польський лідер.

ДОВІДКА Від початку повномасштабної війни, Польща стала одним із найбільших військових донорів для України. Вона Від початку повномасштабної війни, Польща стала одним із найбільших військових донорів для України. Вона передала значну кількість різної зброї, серед якої були танки Leopard 2, винищувачі MiG-29, бронетехніка, системи ППО та велика кількість боєприпасів. Загальна вартість допомоги перевищила $4 млрд. Однак у вересні 2023 року Польща припинила постачання нових озброєнь через внутрішні політичні обставини, зокрема через суперечку з Україною щодо експорту зерна й підготовку до парламентських виборів. Проте польський уряд заявив, що виконає раніше укладені угоди щодо постачання зброї.