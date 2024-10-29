Дуда каже, що міг шантажувати Україну зброєю через Волинську трагедію, але не зробив цього

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet, що ще на початку повномасштабної війни міг шантажувати Україну тим, що передасть зброї тільки тоді, коли та "перепросить за Волинську трагедію", але не робив цього.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Звичайно, що можна було шантажувати, Україну, тоді коли Україна вже мала російський ніж, устромлений в горло, але прошу знайти для цього іншого політика, оскільки я такими методами не дію", – сказав Дуда.

Відповідаючи на питання, чому в Україні здійснюють ексгумацію і перепоховання солдатів Вермахту, але не проводять цього щодо жертв Волинської трагедії, польський президент зауважив, що нині Україна і Німеччина мають тісні зв'язки, як і після Другої світової війни. Він підкреслив, що багато українців проживає в Німеччині, зокрема ті, хто свого часу залишив СРСР.

"Зараз німці розповсюджують свій вплив в Україні, вони сильні, і не треба себе обманювати – вони сильніші за нас в економічному і фінансовому аспектах, і ми це усвідомлюємо. І у складні часи українська влада виходить з розрахунку, що краще дружити із таким партнером. Хоча теж треба розуміти, що тема Волинського злочину є дуже незручною темою для українців, а питання ексгумацій солдатів Вермахту для України є нейтральною темою", – підсумував Дуда.