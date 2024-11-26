Голови МЗС України та Польщі обговорили передання МіГів та ексгумацію жертв Волинської трагедії

Андрій Сибіга та Радослав Сікорський (Фото: МЗС України)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його польський колега Радослав Сікорський провели переговори у Варшаві, зокрема, щодо винищувачів МіГ та ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Сибіга порушив питання передання Україні польських літаків. Він зазначив, що Україна розуміє важливість захисту Польщею власного повітряного простору – і тому українська сторона веде переговори з союзниками у НАТО стосовно підтримки захисту польського неба та східних кордонів Альянсу.

Також голова МЗС повідомив польському колезі, що Україна терміново потребує рішення союзників про збиття російських цілей над її територією.

До того ж чиновники обговорили "складні питання історичного минулого". Сибіга підкреслив, що українці, як і поляки, зацікавлені, щоб між народами "не було жодних непорозумінь".

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять своїх предків. І наразі в межах спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури двох країн працюємо нам практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями. Ми маємо прогрес на цьому шляху і це відображено в нашій сьогоднішній спільній заяві", – акцентував очільник МЗС.

Його польський колега повідомив, що Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України польськими державними установами та приватними структурами у співпраці з українськими відомствами.

Також Україна готова позитивно розглядати заявки у цих питаннях, передає слова посадовця державне ЗМІ Polska Agencja Prasowa. Окрім цього, Сікорський зазначив, що польська сторона мобілізує і власні інституції, зокрема Інститут національної пам'яті, аби "бути чутливими до українських вимог".

Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що йдеться про скасування мораторію на пошуки та ексгумацію останків польських жертв Волинської трагедії, який діяв з 2017 року. Чиновник додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.