Зеленський: Польща не віддала Україні МіГи, хоча й була домовленість з НАТО

Президент заявив, що просив поляків захистити хоча б Стрийське газосховище від російських атак

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща не передала Україні літаки МіГ, хоча він й домовлявся з НАТО про поліцейську місію, яка мала компенсувати передання суден для польської сторони. Про це голова держави розповів під час зустрічі з керівниками територіальних громад Закарпатської області.

За словами Зеленського, Україна постійно просила Польщу збивати ракети, які йдуть у її напрямку.

Він нагадав, що на заході України знаходиться газосховище у Стриї, від якої залежить життя країни, особливо у зимовий період, й українська сторона просила Польщу захистити хочаб цей об'єкт.

"Захистіть просто Стрий – немає у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, що своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки? Збивають? Ні", – додав президент.

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У Польщі на таку ідею відповіли, що готові збивати російські цілі, якщо НАТО підтримає їх у цьому рішенні, зазначив голова держави.

Тоді, заявив Зеленський, він домовився з тодішнім генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліційну місію НАТО, яка й замінить передані Україні літаки (зокрема, таку місію мають країни Балтії, у котрих немає власної авіації).

"Ми домовилися про це, і що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", – повідомив український лідер.

Також він визнав, що й інші країни не об'єдналися навколо Польщі щодо ідеї збиття російських цілей.

Напередодні, 29 жовтня, польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.