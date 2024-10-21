Польща хоче отримати таємні додатки до Плану перемоги – МЗС країни
Польща хоче ознайомитись із таємними додатками до Плану перемоги, який минулого тижня публічно презентував президент Володимир Зеленський. Про це у коментарі виданню PAP повідомив заступник міністра закордонних справ країни Теофіл Бартошевський.
Він зазначив, що Польща не входить до переліку тих держав, які отримали повну інформацію про План перемоги. Презентуючи документ, Зеленський стверджував, що його повний текст оприлюднюватися не буде, а таємні додатки до окремих пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання.
Як він пояснив: "Якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток".
"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку [повномасштабного вторгнення], коли він був найбільш необхідним", – заявив Бартошевський.
Ось чому, продовжив він, "з усією впевненістю ми повинні мати доступ до цих файлів".
"Звичайно МЗС Польщі буде говорити з цього приводу з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному спілкуванні", – наголосив заступник міністра закордонних справ країни.
- 16 жовтня 2024 року Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
- 17 жовтня Зеленський презентував документ у Європейській раді.
- 18 жовтня прем’єр Польщі Туск заявив, що План перемоги наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.