Польща хоче отримати таємні додатки до Плану перемоги – МЗС країни

Теофіл Бартошевський (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Польща хоче ознайомитись із таємними додатками до Плану перемоги, який минулого тижня публічно презентував президент Володимир Зеленський. Про це у коментарі виданню PAP повідомив заступник міністра закордонних справ країни Теофіл Бартошевський.

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Він зазначив, що Польща не входить до переліку тих держав, які отримали повну інформацію про План перемоги. Презентуючи документ, Зеленський стверджував, що його повний текст оприлюднюватися не буде, а таємні додатки до окремих пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання.

Як він пояснив: "Якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток".

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку [повномасштабного вторгнення], коли він був найбільш необхідним", – заявив Бартошевський.

Ось чому, продовжив він, "з усією впевненістю ми повинні мати доступ до цих файлів".

"Звичайно МЗС Польщі буде говорити з цього приводу з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному спілкуванні", – наголосив заступник міністра закордонних справ країни.