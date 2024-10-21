Польша хочет получить тайные приложения к Плану победы – МИД страны

МИД Польши будет говорить по этому поводу с украинской стороной, заявил Теофил Бартошевский

Теофил Бартошевский (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Польша хочет ознакомиться с тайными приложениями к Плану победы, который на прошлой неделе публично представил президент Владимир Зеленский. Об этом в комментарии изданию PAP сообщил заместитель министра иностранных дел страны Теофил Бартошевский.

Он отметил, что Польша не входит в список тех государств, которые получили полную информацию о Плане победы. Представляя документ, Зеленский утверждал, что его полный текст не будет обнародован, а тайные приложения к отдельным пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение.

Как он объяснил: "Если в той или иной стране, даже среди наших близких партнеров, нечем нас усилить, зачем давать приложение".

"Мы оказали Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале [полномасштабного вторжения], когда он был наиболее необходимым", – заявил Бартошевский.

Вот почему, продолжил он, "со всей уверенностью мы должны иметь доступ к этим файлам".

"Конечно МИД Польши будет говорить по этому поводу с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном общении", — подчеркнул замминистра иностранных дел страны.