Польша хочет получить тайные приложения к Плану победы – МИД страны
Польша хочет ознакомиться с тайными приложениями к Плану победы, который на прошлой неделе публично представил президент Владимир Зеленский. Об этом в комментарии изданию PAP сообщил заместитель министра иностранных дел страны Теофил Бартошевский.
Он отметил, что Польша не входит в список тех государств, которые получили полную информацию о Плане победы. Представляя документ, Зеленский утверждал, что его полный текст не будет обнародован, а тайные приложения к отдельным пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение.
Как он объяснил: "Если в той или иной стране, даже среди наших близких партнеров, нечем нас усилить, зачем давать приложение".
"Мы оказали Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале [полномасштабного вторжения], когда он был наиболее необходимым", – заявил Бартошевский.
Вот почему, продолжил он, "со всей уверенностью мы должны иметь доступ к этим файлам".
"Конечно МИД Польши будет говорить по этому поводу с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном общении", — подчеркнул замминистра иностранных дел страны.
- 16 октября 2024 года Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- 17 октября Зеленский представил документ в Европейском совете.
- 18 октября премьер Польши Туск заявил, что План победы заново оценят после президентских выборов в США.