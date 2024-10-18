Туск: План перемоги наново оцінять після президентських виборів у США
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що План перемоги, представлений напередодні у Європейській раді президентом Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США. Таку думку він висловив на конференції після засідання Євроради у Брюсселі, передає Укрінформ.
За словами Туска, те, що лідери різних країн Європейського Союзу по-різному оцінюють План перемоги, "не є несподіваним", оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом документа.
Польський прем’єр нагадав, що питання вступу України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського у 2005-2010 роках, і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".
"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", – зазначив Туск.
Очільник уряду Польщі додав, що зараз складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".
"Зараз ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.
На його думку, варто очікувати, що стратегії, які закладені в Плані перемоги, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".
- 16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.
- 17 жовтня Зеленський презентував документ у Європейській раді.
- Того самого дня угорський прем’єр Орбан заявив, що План перемоги його лякає.