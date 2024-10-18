Туск: План перемоги наново оцінять після президентських виборів у США

Дональд Туск зазначив, що зараз складно оцінити, наскільки реалістичним є План перемоги, представлений Володимиром Зеленським

Дональд Туск (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що План перемоги, представлений напередодні у Європейській раді президентом Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США. Таку думку він висловив на конференції після засідання Євроради у Брюсселі, передає Укрінформ.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Туска, те, що лідери різних країн Європейського Союзу по-різному оцінюють План перемоги, "не є несподіваним", оскільки у них різне ставлення до питання членства України в НАТО, що є першим пунктом документа.

Польський прем’єр нагадав, що питання вступу України в НАТО порушували вперше ще за президентства Леха Качинського у 2005-2010 роках, і вже тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".

"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", – зазначив Туск.

Очільник уряду Польщі додав, що зараз складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

"Зараз ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск.

На його думку, варто очікувати, що стратегії, які закладені в Плані перемоги, "будуть наново оцінюватися після американських виборів".