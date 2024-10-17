Орбан заявив, що План перемоги його лякає, й закликав Євросоюз почати переговори з Росією

Віктор Орбан вважає, що ЄС має змінити стратегію війни на стратегію миру

Віктор Орбан (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що План перемоги, який президент Володимир Зеленський представив 16 жовтня в українському парламенті, його лякає. Про це він повідомив у Facebook.

"Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає. Я один із тих, хто закликає Європейський Союз змінити свою поточну стратегію", – написав Орбан.

ЄС, за його словами, "вступив у цю війну з погано організованою, погано виконаною стратегією, побудованою на підставі неякісних розрахунків".

Угорський прем’єр вважає, що ЄС має змінити стратегію війни на мирну стратегію, а для цього блок повинен домагатися припинення вогню в Україні та перемовин.

Він закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона якнайшвидше "почати переговори з росіянами від імені всього Євросоюзу, щоб ми могли знайти вихід із цієї ситуації".

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

17 жовтня Зеленський презентував документ у Європейській раді.