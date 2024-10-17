Орбан заявил, что План победы его пугает, и призвал Евросоюз начать переговоры с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что План победы, представленный президентом Владимиром Зеленским 16 октября в украинском парламенте, его пугает. Об этом он сообщил в Facebook.
"То, что он очертил вчера в украинском парламенте, пугает. Я один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию", — написал Орбан.
ЕС, по его словам, "вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов".
Венгерский премьер считает, что ЕС должен сменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.
Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона скорее "начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".
- 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.
- 17 октября Зеленский представил документ в Европейском совете.