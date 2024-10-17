Орбан заявил, что План победы его пугает, и призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

Виктор Орбан считает, что ЕС должен изменить стратегию войны на стратегию мира

Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что План победы, представленный президентом Владимиром Зеленским 16 октября в украинском парламенте, его пугает. Об этом он сообщил в Facebook.

"То, что он очертил вчера в украинском парламенте, пугает. Я один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию", — написал Орбан.

ЕС, по его словам, "вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основании некачественных расчетов".

Венгерский премьер считает, что ЕС должен сменить стратегию войны на мирную стратегию, а для этого блок должен добиваться прекращения огня в Украине и переговоров.

Он призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона скорее "начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".