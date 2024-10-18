Зеленський – про вибори в США: Не знаю, якою буде пропозиція до нас, бачимо три різні шляхи

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Результати президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді будуть вирішальними для майбутнього України та амбіцій щодо вступу в НАТО. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Financial Times.

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Журналісти нагадали, що чинна віцепрезидентка і кандидатка від демократів Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО, тоді як колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу Україні та заявив, що врегулює конфлікт, як тільки повернеться до Білого дому.

"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів [в США]. Ми бачимо три різні шляхи вперед", – заявив Зеленський.

За словами президента, одна з пропозицій – це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.

"Ми бачимо й інші [два] шляхи. Буде більш позитивний? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – сказав він, додавши, що це залежить від того, хто стане наступним президентом США.