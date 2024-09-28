Блінкен: США ретельно вивчають План перемоги і пункт про дозвіл на далекобійні удари по РФ

Адміністрація Байдена та союзники України детально вивчають План перемоги і, за необхідності, готові розглянути "додаткові дії"

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

США "ретельно вивчають" План перемоги президента Володимира Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти. Про це на пресконференції у Нью-Йорку заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає Голос Америки.

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Блінкен повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає План перемоги, наголосивши, що американський лідер "підтвердив свою відданість успіху України".

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання Києву дозволу на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю, Блінкен зазначив, що адміністрація та союзники України детально вивчають цей план і, за необхідності, готові розглянути "додаткові дії" для підтримки українців у досягненні перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.

17 вересня 2024 року з'явилася інформація, що Британія без дозволу США не дозволить бити вглиб Росії.

20 вересня The Times повідомила, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.

Зеленський цього тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байдена та кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Президент повідомив, що триває підготовка до зустрічі в Німеччині у форматі "Рамштайн", де разом із партнерами будуть опрацьовувати пункти Плану перемоги.

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