Леммі розповів, коли можна очікувати дозволу на далекобійні удари по РФ

Девід Леммі (Фото: сторінка в соцмережі Х дипломата)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що союзники впродовж найближчих тижнів можуть забезпечити Україну "всім необхідним" для протистояння Росії. В інтерв'ю Голосу Америки він також повідомив, що 2025 рік в РФ очікується складним.

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"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року", – сказав Леммі у відповідь на питання про далекобійні удари по РФ.

Він також заявив, що дані британської розвідки свідчать про те, що наступного року ситуація в Росії для диктатора Володимира Путіна стане "набагато складнішою". Економіка країни в поганому стані, каже Леммі, впоратися з кількістю втрат і жертв буде ще важче.

Очільник МЗС Британії також підкреслив, що Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель, вибити Путіна із Чорного моря та розпочати наступ у Курській області. І зараз саме той час, вважає дипломат, щоб Захід продемонстрував "свою сміливість та абсолютну відданість" Україні.

Він наголосив, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Путін виведе свої війська. Але наразі у російського диктатора відсутнє будь-якого бажання вести переговори, й тому союзники мають підтримувати Україну й надалі стільки, скільки знадобиться.

"Бо ціна відмови від підтримки України була б набагато вищою у фінансовому сенсі. Адже тоді б витрати на оборону суттєво зросли для всіх західних союзників. І балтійський кордон був би дуже вразливим до погроз Путіна. Тому ми стоїмо з Україною стільки, скільки потрібно. І я цілком впевнений, що ми це витримаємо", – додав британський міністр.

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