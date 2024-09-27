Леммі розповів, коли можна очікувати дозволу на далекобійні удари по РФ
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що союзники впродовж найближчих тижнів можуть забезпечити Україну "всім необхідним" для протистояння Росії. В інтерв'ю Голосу Америки він також повідомив, що 2025 рік в РФ очікується складним.
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"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року", – сказав Леммі у відповідь на питання про далекобійні удари по РФ.
Він також заявив, що дані британської розвідки свідчать про те, що наступного року ситуація в Росії для диктатора Володимира Путіна стане "набагато складнішою". Економіка країни в поганому стані, каже Леммі, впоратися з кількістю втрат і жертв буде ще важче.
Очільник МЗС Британії також підкреслив, що Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель, вибити Путіна із Чорного моря та розпочати наступ у Курській області. І зараз саме той час, вважає дипломат, щоб Захід продемонстрував "свою сміливість та абсолютну відданість" Україні.
Він наголосив, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Путін виведе свої війська. Але наразі у російського диктатора відсутнє будь-якого бажання вести переговори, й тому союзники мають підтримувати Україну й надалі стільки, скільки знадобиться.
"Бо ціна відмови від підтримки України була б набагато вищою у фінансовому сенсі. Адже тоді б витрати на оборону суттєво зросли для всіх західних союзників. І балтійський кордон був би дуже вразливим до погроз Путіна. Тому ми стоїмо з Україною стільки, скільки потрібно. І я цілком впевнений, що ми це витримаємо", – додав британський міністр.
- 16 вересня Леммі заявив, що Захід не боїться ядерних погроз Путіна і не дасть себе залякати.
- 17 вересня з'явилася інформація, що Британія без дозволу США не дозволить бити вглиб Росії. А 20 вересня The Times повідомила, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.
- 23 вересня Леммі заявив, що війна Росії проти України може тривати до 2026 року. Союзники обговорюють, яку допомогу слід надати.
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