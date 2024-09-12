Блінкен і Леммі приїздили до Києва, щоб почути детальний план далекобійних ударів – Bloomberg

Спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі мав на меті почути план президента Володимира Зеленського щодо глибшого удару по території Росії та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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Зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося, на ній український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдати удару всередині Росії. Зеленський сказав, що Україну цікавлять лише військові цілі, й обговорив плани на найближчі місяці, повідомив один зі співрозмовників.

"США та Велика Британія дали зрозуміти, що вони відкриті до прохання України використати надану Заходом зброю для глибшого удару по Росії, попри побоювання, що це може призвести до подальшої ескалації конфлікту, який триває вже третій рік", – йдеться в матеріалі журналістів.

Під час візиту до Києва 11 вересня перші дипломати двох країн не виключили погодження прохання Зеленського, але сказали, що президент США Джо Байден обговорить це питання детальніше під час зустрічі з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером у Вашингтоні пізніше цього тижня.

"За словами людей, обізнаних із ситуацією, це поєднувалося із закликом деяких союзників України дозволити сусіднім членам НАТО збивати російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі, перш ніж вони увійдуть у власний", – йдеться у матеріалі.

У публікації наголошується, що досі США виступали проти далекобійних ударів по РФ, але Вашингтон і Лондон "змінили свій тон" у ті дні, коли вони звинуватили Іран у постачанні ракет росіянам.