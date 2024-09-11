Блінкен та Леммі прибули до Києва
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва, передає агенція Reuters.
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Напередодні Блінкен заявив, що хоче почути безпосередньо від президента Володимира Зеленського та інших, які цілі України у війні та що США може зробити, аби допомогти їх досягти.
Низка українських ЗМІ публікують світлини західних медіа з візиту: фото з'явилися у Радіо Свобода та Суспільного.
Зокрема, на кадрах "засвітився" нинішній посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний.
У вівторок, 10 вересня, голова британського МЗС зазначив, що цей візит до України стане першою такою поїздкою більш ніж 10 років.
Зокрема, під час спільного заходу Блінкен і Леммі зауважували, що "єдині у думці" стосовно необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та у війні Росії проти України.
Держдеп США заявляв, що Леммі та Блінкен матимуть зустріч з Зеленським та іншими українськими посадовцями.
- 10 вересня Блінкен був з офіційним візитом у Великій Британії.
- Під час брифінгу держсекретар США анонсував зустріч Байдена зі Стармером, на якій вони обговорять дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії.
- Reuters з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників заявляло, що адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.
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