Блінкен та Леммі прибули до Києва

Очільники дипломатій США та Британії зустрінуться з Зеленським та іншими українськими посадовцями

Девід Леммі та Ентоні Блінкен у Лондоні (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва, передає агенція Reuters.

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Напередодні Блінкен заявив, що хоче почути безпосередньо від президента Володимира Зеленського та інших, які цілі України у війні та що США може зробити, аби допомогти їх досягти.

Низка українських ЗМІ публікують світлини західних медіа з візиту: фото з'явилися у Радіо Свобода та Суспільного.

Зокрема, на кадрах "засвітився" нинішній посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний.

У вівторок, 10 вересня, голова британського МЗС зазначив, що цей візит до України стане першою такою поїздкою більш ніж 10 років.

Зокрема, під час спільного заходу Блінкен і Леммі зауважували, що "єдині у думці" стосовно необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та у війні Росії проти України.

Держдеп США заявляв, що Леммі та Блінкен матимуть зустріч з Зеленським та іншими українськими посадовцями.

10 вересня Блінкен був з офіційним візитом у Великій Британії.

Під час брифінгу держсекретар США анонсував зустріч Байдена зі Стармером, на якій вони обговорять дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії.

Reuters з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників заявляло, що адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.

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