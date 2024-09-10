Держсекретар США й очільник МЗС Британії 11 вересня відвідають Україну

Дипломати зустрінуться в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Це перший такий візит за понад 10 років

Ентоні Блінкен та Девід Леммі (Фото: Neil Hall/EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен разом відвідають Київ цього тижня. Про це Леммі повідомив на спільному брифінгу, передає агентство Reuters.

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Очільник британського МЗС зазначив, що цей візит стане першою такою поїздкою за понад 10 років. Блінкен і Леммі заявили, що "єдині у думці" щодо необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та у війні Росії проти України.

"Ми спостерігаємо тривожну картину посилення підтримки Іраном Кремля, і сьогодні ми обговорили наше спільне прагнення притягнути Тегеран до відповідальності за підрив глобальної стабільності", – сказав Леммі.

Блінкен додав, що рішення Ірану постачати Росії балістичні ракети "загрожує європейській безпеці". Також він анонсував нові санкції проти Тегерану.

Держдеп повідомив, що Блінкен і Леммі приїдуть до України 11 вересня. Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями.

Сторони обговорять продовження підтримки захисту України від агресії Росії та те, як забезпечити Україні розвиток у різних сферах в довгостроковій перспективі.

10 вересня Блінкен перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Під час брифінгу держсекретар США анонсував зустріч Байдена зі Стармером, на якій вони обговорять дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії.

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