Reuters: Адміністрація Байдена надала Конгресу звіт про стратегію щодо України
Журналісти Reuters з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.
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Йдеться про документ, підготовку якого додали до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні. Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні, нагадує Reuters. Початково стратегію мали подати до червня.
За словами помічника одного з конгресменів, доповідь отримали в понеділок, 9 вересня, але ще не ознайомилися з її змістом. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.
Через значну затримку республіканці висловили розчарування і пригрозили заблокувати подальше фінансування для України. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, в серпні зазначив, що підтримує допомогу Україні, але не беззастережно.
"<...> Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає або вони бояться показати її", – казав Ріш.
- Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.
- До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.
- LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділили $60,84 млрд.
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