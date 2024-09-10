Reuters: Адміністрація Байдена надала Конгресу звіт про стратегію щодо України

Йдеться про стратегію, яку Конгрес вимагав подати у межах проголосованого у квітні закону про додаткове фінансування для України

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

Журналісти Reuters з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито надіслала Конгресу секретного листа, в якому виклала стратегію щодо російсько-української війни.

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Йдеться про документ, підготовку якого додали до законопроєкту на $60 млрд допомоги Україні. Обговорення цього законопроєкту тривало з осені, і його затвердили лише у квітні, нагадує Reuters. Початково стратегію мали подати до червня.

За словами помічника одного з конгресменів, доповідь отримали в понеділок, 9 вересня, але ще не ознайомилися з її змістом. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.

Через значну затримку республіканці висловили розчарування і пригрозили заблокувати подальше фінансування для України. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, в серпні зазначив, що підтримує допомогу Україні, але не беззастережно.

"<...> Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає або вони бояться показати її", – казав Ріш.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділили $60,84 млрд.

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