Reuters: Администрация Байдена предоставила Конгрессу отчет о стратегии по Украине
Журналисты Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников пишут, что администрация президента США Джо Байдена якобы направила Конгрессу секретное письмо, в котором изложила стратегию по поводу российско-украинской войны.
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Речь идет о документе, подготовку которого включили в законопроект на $60 млрд помощи Украине. Обсуждение этого законопроекта длилось с осени, и его утвердили только в апреле, напоминает Reuters. Первоначально стратегию должны были представить до июня.
По словам помощника одного из конгрессменов, доклад получили в понедельник, 9 сентября, но еще не ознакомились с его содержанием. Два других источника также подтвердили получение документа.
Из-за значительной задержки республиканцы выразили разочарование и пригрозили заблокировать дальнейшее финансирование для Украины. Сенатор Джим Риш, глава сенатского комитета по иностранным делам, в августе отметил, что поддерживает помощь Украине, но не безоговорочно.
"<...> Крайний срок истек, а ответа не последовало. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет или они боятся показать ее", – говорил Риш.
- Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия в США.
- До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.
- LIGA.net писала, что содержит пакет помощи США для Украины и публиковала соответствующую инфографику. В целом известно, что для Украины было выделено $60,84 млрд.
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